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Российская блогерша в суде США призналась в поставках компонентов для ракет в обход санкций

Архивное фото: Суд США признал виновной российскую блогершу в поставках компонентов для ракет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Американский суд признал виновной российскую блогершу Кристину Пузыреву в нарушении санкций против РФ и поставке компонентов для ракет. Ей грозит тюремный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США.

"В федеральном суде в Бруклине Кристина Пузырева признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег за ее роль в многомиллионной схеме по отправке компонентов, используемых в неназванных летательных аппаратах, системах управляемого ракетного оружия и другом оружии, субъектам, подпадающим под санкции, в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компоненты, отправленные с нарушением законодательства об экспортном контроле и санкциях, позже были обнаружены на российских оружейных платформах и в оборудовании радиотехнической разведки в Украине. 

При вынесении приговора Пузыревой грозит до двадцати лет лишения свободы.

Чем именно блоггерша помогала России

Американские правоохранители уточнили, что Кристина Пузырева и ее сообвиняемые предположительно приобрели и отправили электронику американского производства на миллионы долларов, чтобы поддержать Кремль в его продолжающихся атаках на Украину. 

Ее заговор по отмыванию денег был непосредственно связан с 298 поставками ограниченных технологий на сумму 7 миллионов долларов на поле боя в России.

Пузырева и ее муж, обвиняемый Николай Гольцев, неоднократно приезжали из Канады, чтобы встретиться с подсудимым Салимджоном Насриддиновым в Бруклине. Во время таких поездок Пузырева использовала многочисленные банковские счета для осуществления финансовых операций в рамках своей схемы.

Правительство конфисковало 20 000 долларов наличными из номера нью-йоркского отеля, в котором был арестован обвиняемый. В целом правительство конфисковало около 1,68 миллиона долларов в связи с этой экспортной схемой.

Россия обходит санкции

В начале января президент Владимир Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, которые против Москвы ввели за полномасштабное вторжение в Украину.

Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Недавно в Соединенных Штатах Америки задержали бизнесмена, в обход санкций поставлявшего российским компаниям, связанным с ФСБ, полупроводники. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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