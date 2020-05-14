Суд у США зажадав від Білого дому оприлюднити листа щодо України

Федеральний суддя Вашингтона Емі Джексон видала запит з вимогою до адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа надати електронну переписку, в якій йшлося про військову допомогу Україні і, зокрема, вказівку президента про припинення її. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Law and Crime.

Повідомляється, що дане рішення було прийнято за позовом видання The New York Times в рамках закону про доступ до інформації.

Раніше адміністрація американського президента відмовилася у наданні документів виданню, посилаючись на застосування виконавчої привілеї.

"Саме документи в цій категорії - це електронне листування президента або віце-президента, або безпосередніх радників президента з президентського рішення про обсяг, терміни і цілях затримки військової допомоги Україні", - заявив заступник юриста бюджетного управління Білого дому Гедере Уолш.

Нагадаємо, минулого року президента США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

Раніше Конгрес США підтримав державний оборонний бюджет на 2020 рік, який включає в себе військову допомогу Україні в розмірі 300 мільйонів доларів. Оборонний бюджет США на 2020 рік підтримали 377 конгресменів, 48 - виступили проти.