Суд США відмовився випускати російську шпигунку з-під арешту

Адвокат росіянки заявив, що не згоден з рішенням суду

Суд у США відмовився випускати російську шпигунку Марію Бутіну, яку звинувачують у зв'язках із розвідкою РФ, з-під арешту. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, прокурори під час засідання показали фотографію зустрічі росіянки Марії Бутіной з представником російської розвідки і наполягали на її арешті до суду, оскільки вона може покинути країну.

Разом з тим, адвокат Бутіной, Роберт Дрісколл заявив, що поважає рішення суду, але не згоден з рішенням взяти його підзахисну під варту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США затримали росіянку Марію Бутіну за підозрою в шпигунстві.

Так, в 2013 році Бутіна приїхала в США. Вона вчилася на політології в Американському університеті у Вашингтоні. Росіянка створила організацію "Право на зброю" і підтримувала стосунки з впливовою в республіканських колах Національною стрілецькою асоціацією.