Суд США відмовився випускати російську шпигунку з-під арешту

Новини Політика 18.07.2018 - 23:53
Фото: Марія Бутіна (vk.com/butina_maria)
Фото: Марія Бутіна (vk.com/butina_maria)

Адвокат росіянки заявив, що не згоден з рішенням суду

Суд у США відмовився випускати російську шпигунку Марію Бутіну, яку звинувачують у зв'язках із розвідкою РФ, з-під арешту. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, прокурори під час засідання показали фотографію зустрічі росіянки Марії Бутіной з представником російської розвідки і наполягали на її арешті до суду, оскільки вона може покинути країну.

Разом з тим, адвокат Бутіной, Роберт Дрісколл заявив, що поважає рішення суду, але не згоден з рішенням взяти його підзахисну під варту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США затримали росіянку Марію Бутіну за підозрою в шпигунстві.

Так, в 2013 році Бутіна приїхала в США. Вона вчилася на політології в Американському університеті у Вашингтоні. Росіянка створила організацію "Право на зброю" і підтримувала стосунки з впливовою в республіканських колах Національною стрілецькою асоціацією.

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  шпион,  арешт,  Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС