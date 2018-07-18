Суд США отказался выпускать русскую шпионку из-под ареста

Адвокат россиянки заявил, что не согласен с решением суда

Суд в США отказался выпускать русскую шпионку Марию Бутину, которую обвиняют в связях с разведкой РФ, из-под ареста. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, прокуроры во время заседания показали фотографию встречи россиянки Марии Бутиной с представителем российской разведки и настаивали на ее аресте до суда, поскольку она может покинуть страну.

Вместе с тем, адвокат Бутиной, Роберт Дрисколл заявил, что уважает решение суда, но не согласен с решением заключить его подзащитную под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что в США задержали россиянку Марию Бутину по подозрению в шпионаже.

Так, в 2013 году Бутина приехала в США. Она училась на политологии в Американском университете в Вашингтоне. Россиянка создала организацию "Право на оружие" и поддерживала отношения с влиятельной в республиканских кругах Национальной стрелковой ассоциацией.