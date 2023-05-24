Суд США объявил дату начала процесса против Трампа

Дональд Трамп предстанет перед судом в Нью-Йорке (США) по уголовному делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл, и клевете на пострадавшую, 25 марта 2024 года. Дату начала процесса объявил судья Верховного суда Манхэттена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Таким образом, судебный процесс начнется за несколько месяцев до президентских выборов в Штатах, в середине сезона праймериз.

В настоящее время Трамп, который не признал себя виновным, добивается выдвижения кандидата от Республиканской партии в этой гонке.

Во вторник во время объявления судьей Хуаном Мерчаном графика судебного разбирательства Трамп присутствовал на слушании дистанционно - по видеосвязи.

Мерчан предупредил экс-президента, что к нему могут быть применены санкции, если он нарушит приказ, ограничивающий его возможность обнародовать доказательства и другие материалы, связанные с уголовным делом. Речь идет об охранном ордере, изданном ранее в мае.

Судья сказал прокурорам подать свои досудебные ходатайства к 29 августа и дал адвокатам Трампа время до 10 октября, чтобы они представили свои ответы. Мерчан также заявил, что вынесет решение по ходатайствам 4 января на слушаниях, на которых экс-президент должен будет появиться лично.

После слушания Трамп опубликовал сообщение на своем сайте, в где раскритиковал график суда над ним, и самого судьи.

"Только что состоялось слушание в Верховном суде округа Нью-Йорк, на котором я считаю, что мои права на Первую поправку "Свобода слова" были нарушены, и нам навязали дату судебного разбирательства 25 марта, как раз в разгар сезона праймериз", - написал он.

Трамп добавил, что считает это "очень несправедливым", и расценил как "вмешательство в выборы".

Судебное дело в отношении Трампа

9 мая Федеральное жюри Манхэттена признало, что Дональд Трамп весной 1996 года совершил сексуальное насилие над Джин Кэрролл в гардеробной универмага, при этом суд присяжных не нашел доказательств, что он изнасиловал женщину, но поддержал ее гражданский иск о нанесении побоев.

Экс-президент США должен будет выплатить пострадавшей 2 миллиона долларов компенсации. А еще Трампа признали виновным в клевете, когда он отрицал этот инцидент, присудили еще 3 миллиона долларов компенсации в пользу Кэрролл.

Трамп, в свою очередь, отрицает обвинения, и обжаловал приговор суда. Он утверждает, что не встречался с Кэррол в магазине, и добавил, что она "не в моем вкусе".