Суд США оголосив дату початку процесу щодо Трампа

Дональд Трамп постане перед судом у Нью-Йорку (США) у кримінальній справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керролл, та наклеп на постраждалу, 25 березня 2024 року. Дату початку процесу оголосив суддя Верховного суду Манхеттена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Таким чином, судовий процес розпочнеться за кілька місяців до президентських виборів у Штатах, у середині сезону праймеріз.

Наразі Трамп, який не визнав себе винним, домагається висування кандидата від Республіканської партії у цій гонці.

У вівторок під час оголошення суддею Хуаном Мерчаном графік судового розгляду Трамп був присутній на слуханні дистанційно - по відеозв'язку.

Мерчан попередив екс-президента, що до нього можуть бути застосовані санкції, якщо він порушить наказ, який обмежує можливість оприлюднити докази та інші матеріали, пов'язані з кримінальною справою. Йдеться про охоронний ордер, виданий раніше у травні.

Суддя сказав прокурорам подати свої досудові клопотання до 29 серпня та дав адвокатам Трампа час до 10 жовтня, щоб вони подали свої відповіді. Мерчан також заявив, що винесе рішення щодо клопотань 4 січня на слуханнях, на яких екс-президент має з'явитися особисто.

Після слухання Трамп опублікував повідомлення на своєму сайті, де розкритикував графік суду над ним, і самого судді.

"Щойно відбулося слухання у Верховному суді округу Нью-Йорк, на якому я вважаю, що мої права на Першу поправку "Свобода слова" були порушені, і нам нав'язали дату судового розгляду 25 березня, якраз у розпал сезону праймеріз", - написав він.

Трамп додав, що вважає це "дуже несправедливим" і розцінив як "втручання у вибори".

Судова справа щодо Трампа

9 травня Федеральне журі Манхеттена визнало, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив сексуальне насильство над Джин Керрол у вбиральні універмагу, при цьому суд присяжних не знайшов доказів, що він зґвалтував жінку, але підтримав її цивільний позов про завдання побоїв.

Екс-президент США повинен буде виплатити компенсації, що постраждала 2 мільйони доларів. А ще Трампа визнали винним у наклепі, коли він заперечував цей інцидент, присудили ще 3 мільйони доларів компенсації на користь Керрол.

Трамп, своєю чергою, заперечує звинувачення та оскаржив вирок суду. Він стверджує, що не зустрічався з Керрол у магазині, і додав, що вона "не на мій смак".