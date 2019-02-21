Суд у США призначив дату винесення вироку Манафорту

Суд винесе вирок о 17:00 за київським часом

Суд в штате Вирджиния (США) назначил на 8 марта вынесение приговора бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNBS.

Суд вынесет приговор в 17:00 по киевскому времени.

В конце января он отложил оглашение приговора на неопределенный срок. Оно должно было состояться 8 февраля. Согласно постановлению, причина тогда заключалась в том, что одновременно дело против Манафорта рассматривается также в суде Вашингтона. В начале февраля суд округа Колумбия назначил на 13 марта вынесение приговора Манафорту.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер рекомендовал от 19 до 24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании президента США Пола Манафорта за финансовые преступления.

Ранее Манафорт согласился признать вину в обвинениях в заговоре против США и заговоре с целью препятствия правосудию, предъявленных ему специальным прокурором Робертом Мюллером. В августе суд Вирджинии признал его виновным в налоговых и финансовых махинациях.

РБК-Украина писало, что жюри присяжных в судебном процессе в Верджинии единогласно признало виновным бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа и политтехнолога Виктора Януковича. Присяжные решили доказанными пять обвинений в налоговом мошенничестве, два нарушения банковского законодательства и одно о скрытии зарубежных счетов.