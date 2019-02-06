Суд зняв з розгляду справу екс-голови Державіаслужби

Причиною стало відрядження одного з членів суддівської колегії

Шевченковский районный суд Киева снял с рассмотрения судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего председателя Государственной авиационной службы Украины (ГАСУ), которое было назначено на 6 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как отмечается, заседание было снято с рассмотрения в связи с командировкой одного из членов судейской коллегии. Дату и время следующего заседания сообщат дополнительно.

В САП напоминают, что бывший глава ГАСУ обвиняется в злоупотреблении своим служебным положением в интересах Чао "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", вследствие чего были отменены запланированные рейсы ООО "Украинско-средиземноморские авиалинии" по маршруту "Киев-Тегеран-Киев", что нанесло ущерб авиакомпании в размере более 750 тыс. гривен.

РБК-Украина писало, что суд восстановил в должности главы Госавиаслужбы 21 января Дениса Антонюка. Шестой апелляционный административный суд Киева оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева от 1 октября 2018 года о восстановлении в должности Антонюка.

Напомним, в сентябре 2015 года Кабинет министров Украины уволил Дениса Антонюка с должности главы Государственной авиационной службы.