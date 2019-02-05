Суд зняв електронний браслет з Продана

Продану також повернули закордонний паспорт

Соломенский районный суд снял электронный браслет с бывшего руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Сообщается, что суд продлил Продану срок действия процессуальных обязанностей, однако снял электронный браслет и вернул загранпаспорт. В САП уточнили, что прокуроры настаивали на противоположном.

"Фактически судом предоставлена ​​возможность подозреваемому бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу. Мотивы принятого решения в настоящее время не известны, поскольку объявлено лишь краткий его текст. Согласно УПК Украины решение следственного судьи обжалованию не подлежит", - добавили в САП.

Напомним, в декабре суд отпустил Продана на поруки. Позже стало известно об аресте части его имущества.

Отметим, Продана подозревают в незаконном обогащении, а именно во владении двумя квартирами в элитной киевской новостройке стоимостью 6,7 млн гривен, двумя домами в Турции стоимостью 78 млн гривен, а также тремя автомобилями представительского класса общей стоимостью 3,4 млн гривен.