Суд зняв арешт з ПДВ-ліміту "Маддокс Україна"

Печерський районний суд Києва 18 липня за клопотанням Генеральної прокуратури заарештував ліміт ПДВ компанії "Маддокс Україна", пізніше арешт був знятий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на enkorr.

Як повідомляється, після публікації новини про арешт в "Маддокс Україна" повідомили, що арешт з ліміту ПДВ був знятий судом напередодні, 8 серпня. Копія цієї ухвали в Реєстрі поки не оприлюднена.

Видання, з посиланням на ухвалу суду в Єдиному держреєстрі повідомляє, що арешт ініціювала Генеральна прокуратура України в рамках кримінального провадження від 2017 р. Розслідування було розпочато за фактом ухилення від сплати податків групою осіб за "оптово-роздрібної реалізації бензину та дизпалива за готівку". Загальну суму таких операцій з 2016 р. слідчі ГПУ оцінили в 3,139 млрд грн, з яких 523,3 млн грн ПДВ.

"Маддокс Україна" вперше згадується у відкритих матеріалах цього розслідування тільки в липні 2019 р. При цьому роль компанії в описаній слідчими схемі не розкривається.

"З метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу паливо-мастильних матеріалів організована діяльність ряду юридичних осіб, а саме: ТОВ "БК Фрост", "Дексиона груп", "Киевнафта груп" ... "Маддокс Україна" ... (ще 20 юросіб)", - наводиться в рішенні суду позиція слідчих ГПУ.

Слідчі ГПУ стверджують, що вищезазначені компанії, включаючи "Маддокс Україна", нібито не ведуть реальної фінансово-господарської діяльності, оскільки "не мають найманих працівників, офісних та складських приміщень, виробничого обладнання, доходи у них отримували тільки директора, а головні бухгалтери на роботу не наймалися".

Через арешт ліміту ПДВ робота "Маддокс Україна" тимчасово була заблокована. За даними enkorr, на території України в різному митному режимі знаходиться до 30 тис. т ДП, що належать компанії.

В "Маддокс Україна" enkorr повідомили, що арешт накладено необґрунтовано і саме розслідування ГПУ відношення до діяльності компанії не має.

"Як це часто, на жаль, буває паливо продається одному контрагенту, той перепродує ще комусь і так далі по ланцюжку на якомусь етапі виникають проблеми", - повідомив представник компанії Максим Билинок.

ТОВ "Маддокс Україна" є дочірньою структурою швейцарського трейдера Maddox - другого найбільшого постачальника палива в Україну морським транспортом за підсумками минулого року. У 2018 р. Maddox S. A. продав в Україну близько 182 тис. т ДП і авіакеросину.

Безпосередньо українська "дочка" - "Маддокс Україна", з цього обсягу отримала приблизно 62 тис. т. Компанія є відомим учасником ринку, працюючи з декількох базисів по всій Україні.