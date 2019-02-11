Суд сьогодні розгляне клопотання про скасування відсторонення Супрун

Засідання Окружного адміністративного суду Києва відбудеться о 14:00

Окружной административный суд Киева сегодня, 11 февраля, рассмотрит ходатайство Министерства юстиции об отмене запрета Уляне Супрун быть и.о. главы Минздрава. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Супрун, опубликованное Facebook.

"Суд будет рассматривать ходатайство, которое подало Министерство юстиции Украины от имени правительства, чтобы отменить временный запрет мне исполнять обязанности министра", - пишет Супрун, добавив, что это возможность для разблокировки работы Министерства здравоохранения Украины.

Она напомнила, что "сейчас в министерстве никто не имеет права подписывать приказы по доставке лекарств и вакцин в регионы, подписывать договоры для закупок медицинских препаратов или же направления людей на лечение за рубежом".

Супрун также отметила, что в 13:00 "под судом собираются люди в поддержку Минздрава и трансформации системы здравоохранения".

Напомним, 5 февраля 2019 года суд вынес определение об обеспечении иска и запретил Уляне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины. В то же время, Уляне Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.

Отметим, на поддержку Супрун высказались президент Украины Петр Порошенко, пермьер-министр Владимир Гройсман и глава ВР Андрей Парубий.

Позже в Минздраве подчеркнули, что постановление Окружного административного суда города Киева об устранении Уляны Супрун блокирует доставку жизненно необходимых лекарств украинцам.