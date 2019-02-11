Суд сьогодні розгляне клопотання про скасування відсторонення Супрун

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Засідання Окружного адміністративного суду Києва відбудеться о 14:00

Окружний адміністративний суд Києва сьогодні, 11 лютого, розгляне клопотання Міністерства юстиції про скасування заборони Уляні Супрун бути в. о. голови МОЗ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Супрун, опубліковане Facebook.

"Суд буде розглядати клопотання, яке подало Міністерство юстиції України від імені уряду, щоб скасувати тимчасову заборону мені виконувати обов'язки міністра", - пише Супрун, додавши, що це можливість для розблокування роботи Міністерства охорони здоров'я України.

Вона нагадала, що "зараз в міністерстві ніхто не має права підписувати накази щодо доставцки ліків і вакцин в регіони, підписувати договори для закупівлі медичних препаратів або ж спрямування людей на лікування за кордоном".

Супрун також зазначила, що в 13:00 "під судом збираються люди на підтримку МОЗ та трансформації системи охорони здоров'я".

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року суд виніс ухвалу про забезпечення позову і заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров'я України. У той же час, Уляні Супрун не було заборонено здійснювати повноваження, що були делеговані їй як заступнику міністра.

Зазначимо, на підтримку Супрун висловилися президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та голова ВР Андрій Парубій.

Пізніше у МОЗ підкреслили, що постанова Окружного адміністративного суду міста Києва про усунення Уляни Супрун блокує доставку життєво необхідних ліків українцям.