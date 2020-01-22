Суд Румунії визнав неконституційним обрання спікера Сенату

Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання Теодора Мелешкану на пост спікера Сенату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.ro.

Як повідомляється, Мелешкану був обраний на посаду у вересні 2019 року. На той момент він був членом Альянсу лібералів і демократів (ALDE), але його кандидатуру запропонувала і підтримала Соціал-демократична партія (PSD).

Ці дві політичні сили формували правлячу коаліцію, однак на момент обрання Мелешкану на пост спікера Сенату вона вже розпалася.

Після обрання Мелешкану був виключений з ALDE і представники партії звернулися в Конституційний суд.

Суд прийшов до висновку, що обрання спікера за підтримки іншої партії суперечить регламенту Сенату, тому що "порушує принцип конфігурації парламентських фракцій".

Спікер Сенату - другий за значенням посаду в Румунії після президента.

Теодор Мелешкану заявив, що не буде подавати у відставку до офіційної публікації мотиваційної частини рішення суду.

"До публікації я буду продовжувати дотримуватися тих прерогатив, які у нас є, після публікації ми будемо консультуватися, щоб знайти найкраще рішення", - заявив він.

Нагадаємо, 24 листопада в Румунії відбувся другий тур президентських виборів, на яких перемогу здобув чинний лідер країни Клаус Йоханнис.