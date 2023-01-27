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Суд начнет рассмотрение по сути дело о квартирах Нацгвардии

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Киев, Пятница 27 января 2023 18:46
Суд начнет рассмотрение по сути дело о квартирах Нацгвардии Фото: экс-нардеп Максим Микитась (stroyobzor.ua)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Высший антикоррупционный суд назначил рассмотрение по сути дела о незаконном завладении квартирами Национальной гвардии. Заседание назначено на 6 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек, среди которых бывший нардеп и экс-командующий Национальной гвардии Украины, топ-менеджмент крупнейшей строительной компании Украины и бывший высокопоставленный чиновник Вооруженных сил Украины.

Источники в правоохранительных органах сообщили РБК-Украина, что среди обвиняемых:

  • экс-нардеп Максим Микитась;
  • бывший заместитель президента строительной корпорации "Укрбуд" Вячеслав Мармыш;
  • экс-командующий Нацгвардией Юрий Аллеров;
  • бывший советник Аллерова Олег Борисов;
  • владелец частного охранного предприятия, подозреваемый в руководстве титушками Сергей Лещенко.

Сумма установленных в производстве убытков превышает 81 млн гривен.

Напомним, экс-нардеп Максим Микитась якобы организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью в Киеве. Речь идет о сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровим.

По версии следствия, подконтрольный Микитасю застройщик строил жилой комплекс на территории, закрепленной за Нацгвардией, при условии, что часть квартир отдадут военнослужащим. Впоследствии вместо квартир в центре Киева военным предложили квартиры в другом районе, цены на жилье в котором гораздо ниже.

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