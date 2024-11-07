Суд разблокировал счета украинского онлайн-казино Cosmolot

Украинская гемблинговая компания Cosmolot (ООО "Спейсикс") вернула право на пользование счетами, которые ранее были заблокированы. Около года счета компании были под арестом по обвинению от БЭБ.

Cosmolot - это первый оператор азартных игр в Украине, который в 2020 году получил лицензию на легальные развлечения, долгое время удерживал лидерские позиции. Осенью 2023 года компания первой привлекла иностранные инвестиции в игровой рынок.

Сразу после этого шага БЭБ выдвинули подозрение ООО "Спейсикс" в несоблюдении законодательных норм налогообложения, из-за чего компания потеряла доступ к собственным счетам. В последние 10 месяцев Cosmolot доказывал безосновательность обвинений в суде, а недавно появилась новость о продаже компании американскому холдингу Nevada Gaming, специализирующемуся на инвестициях в развлекательные проекты перед IPO.

"С начала полномасштабного вторжения я оказывал Украине адресную поддержку, но хотел делать это более системно. Год назад я решил инвестировать собственные средства в украинскую компанию Cosmolot. Моей целью было изучить рынок и постепенно расширять свою долю в компании. Но компания столкнулась с определенными вызовами в Украине, и я увидел возможности решить эти проблемы. Прошлой весной было принято решение полностью приобрести Cosmolot и развить его потенциал с помощью собственных ресурсов", – отметил Арнульф Дамерау, владелец Nevada LLC.

По его словам, соглашение завершено и уже есть определенные положительные сдвиги в правовом поле. Это только первые шаги, предстоит еще много тяжелого труда: возобновление бизнеса и возврат к операционной деятельности. Но диалог с властью наконец-то начался и начал приносить результат, доказывающий непричастность бизнеса к обвинениям. И главное, что появилась возможность отстаивать права бизнеса в прозрачной и справедливой судебной системе.