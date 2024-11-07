Суд розблокував рахунки українського онлайн казино Cosmolot

Українська гемблінгова компанія Cosmolot (ТОВ “Спейсикс”) повернула право на користування рахунками, які раніше були заблоковані. Близько року рахунки компанії були під арештом за підставою звинувачення від БЕБ.

Рішення про повернення компанії рахунків було опубліковано сьогодні в Єдиному реєстрі судових рішень та вступає в силу з моменту оголошення.

Cosmolot - це перший оператор азартних ігор в Україні, який у 2020 році отримав ліцензію на провадження легальних розваг, довгий час утримував лідерські позиції. Восени 2023 року компанія першою залучила іноземні інвестиції в гральний ринок.

Майже одразу після цього кроку БЕБ висунули підозру ТОВ "Спейсикс" у недотриманні законодавчих норм оподаткування, через що компанія втратила доступ до власних рахунків. Протягом останніх 10 місяців Cosmolot доводив безпідставність звинувачень у суді, а нещодавно з'явилась новина про продаж компанії американському холдингу Nevada Gaming, який спеціалізується на інвестиціях у розважальні проєкти перед IPO.

"З початку повномасштабного вторгнення я надавав Україні адресну підтримку, але хотів робити це більш системно. Рік тому я вирішив інвестувати власні кошти в українську компанію Cosmolot. Моєю метою було вивчити ринок і поступово розширювати свою частку в компанії. Але компанія зіткнулася з певними викликами в Україні, і я побачив можливості вирішити ці проблеми. Минулої весни було прийняте рішення повністю придбати Cosmolot і розвинути його потенціал за допомогою власних ресурсів", - зазначив Арнульф Дамерау, власник Nevada LLC.

За його словами, угода завершена і вже є певні позитивні зрушення в правовому полі. Це тільки перші кроки, попереду ще багато важкої праці: відновлення бізнесу та повернення до операційної діяльності. Але діалог з владою нарешті розпочався та почав приносити результат, які доводять непричетність бізнесу до звинувачень І головне, що з'явилася можливість відстоювати права бізнесу в прозорій та справедливій судовій системі.