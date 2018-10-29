Суд в РФ закрыл дело против убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова

Фото: Денис Вороненков (facebook.com/deputatvoronenkov)

Дело против Вороненкова о мошенничестве закрыли в связи со смертью депутата

Тушинский суд Москвы закрыл уголовное дело против бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в марте 2017 года. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что суд рассматривал дело по существу в понедельник, 29 октября, когда решил удовлетворть ходатайство сына и матери подсудимого, прекратив уголовное дело в отношении Вороненкова в связи с его смертью.

Уточняется, что гособвинение поддержало ходатайство из-за отсутствия требования родственников о реабилитации подсудимого. Против закрытия дела не возражали также сестра Вороненкова Ирина и его вдова Мария Максакова.

Вороненкову заочно инкриминировались фальсификация единого государственного реестра юридических лиц и мошенничество. По версии следствия, Вороненков был привлечен к хищению здания общей площадью 1499,4 кв. м и рыночной стоимостью 127 млн рублей, принадлежащего одной из компаний в Москве.

Напомним, 18 октября 2018 в Шевченковском райсуде Киева начали зачитывать обвинительный акт по делу об убийстве бывшего российского депутата Дениса Вороненкова.

Вороненкова застрелили 23 марта 2017 в центре Киева, его охранник успел открыть огонь по киллеру. Убийцей оказался украинец Павел Паршов, впоследствии он умер в больнице. На сегодня на скамье подсудимых находятся Ярослав Тарасенко и Александр Лось, обвиняемые в причастности к заказному убийству. Другие соучастники преступления Юрий Василенко и Александр Левенец объявлены в розыск.