Суд у РФ у середу розгляне апеляції на арешт 4 українських моряків

Апеляції подані на постанову Лефортовського районного суду Москви

Апелляционная инстанция Московского городского суда в среду, 20 февраля, рассмотрит апелляции защиты по поводу продления срока содержания под стражей в отношении четырех военнопленных украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката Николая Полозова.

В частности, речь идет о моряках Андрее Артеменко, Андрее Эйдере, Василие Сороке и Олеге Мельничуке.

"Сегодня, 20 февраля, апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрит жалобы защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении шестой четверки военнопленных украинским моряков. Зал 235, 11:00", - написал защитник.

Напомним, ранее Полозов сообщил, что захваченного в РФ украинского моряка Андрея Опрыско в СИЗО "Лефортово" пытались склонить к даче показаний против других украинских моряков.

Как писало РБК-Украина, Министерство юстиции Украины направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дополнительное заявление по делу захваченных спецслужбами РФ украинских моряков.

Добавим, 18 февраля суд в РФ снял с рассмотрения апелляции на арест четверых украинских моряков.