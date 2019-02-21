Суд РФ розгляне дострокове звільнення фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

Засідання заплановане на 13:30

Омутнинский районный суд Кировской области России 13 марта рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении фигуранта севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Ферата Сайфуллаева. Об этом заявил Эмиль Курбединов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на инициативу "Крымская солидарность"

Сам Курбединов не сможет присутствовать на заседании, защиту Сайфуллаева будет осуществлять другой адвокат. Заседание запланировано на 13:30.

Напомним, в сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к тюремным срокам четырех крымских татар по делу об их якобы участии в экстремистской исламской организации "Хизб ут-Тахрир".

Руслана Зейтуллаева из Севастополя, которого обвинили в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир", приговорили к 7 годам колонии общего режима. Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии.

20 июня 2018 года Раиме Примова, мать политзаключенного Нури Примова, объявила голодовку.

После этого в Государственном департаменте США призвали Россию прекратить кампанию против крымских татар в оккупированном ею Крыму.