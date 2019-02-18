Суд у РФ розгляне апеляції на арешт ще чотирьох українських моряків

Фото: українські моряки в суді (facebook.com)

Суд розгляне скарги захисту Віктора Беспальченко, Владислава Костишина, Володимира Лісового, Володимира Варимеза

Московський міський суд розгляне апеляційні скарги захисту на рішення Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою, стосовно ще чотирьох українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката Миколи Полозова.

Суд розгляне скарги захисту на постанову про продовження строку тримання під вартою щодо п'ятої четвірки військовополонених українських моряків: Віктора Беспальченко, Владислава Костишина, Володимира Лісового, Володимира Варимеза.

Нагадаємо, наступне засідання по справі моряків відбудеться 20 лютого.

Раніше повідомлялося, що суд у Москві визнав законним продовження строку арешту 16 з 24 українських моряків, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці.

Повідомляється, що суд залишив під вартою Дениса Гриценко, Андрія Драча, Михайла Власюка, В'ячеслава Зінченка, Богдана Небилицина, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Сергій Чулиба. Розгляд скарг захисту пройшло в закритому судовому засіданні.

До цього суд залишив під арештом ще вісьмох моряків: Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка, Андрія Шевченка, Романа Мокряка, Євгенія Семидоцкого, Андрія Оприска і Сергія Цибізова.

Після цього НАТО і ЄС неодноразово закликали РФ звільнити українських моряків.