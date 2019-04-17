Суд в РФ продовжив арешт усім українським морякам

Лефортівський райсуд Москви продовжив термін тримання під вартою останнім вісьмом українським військовополоненим морякам до кінця липня. Про це повідомляє "Громадське".

Зокрема, арешт до 24 липня продовжили Богдану Небилиці, Юрію Будзилу, Володимиру Лісовому, Юрію Без’язичному, Олегу Мельничуку.

Пораненим морякам, Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці, продовжили тримання під вартою до 26 липня.

Раніше арешт продовжили морякам Віктору Беспальченку, Владиславу Костишину, Володимиру Варімезу, Сергію Чулибі, Денису Гриценку, В'ячеславу Зінченку, Михайлу Власюку, Андрію Драчу, Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова, Андрія Шевченка, Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ України (МЗС) висловило протест через рішення суду в РФ про продовження терміну тримання під вартою длявійськовополонених українських моряків.

Українські моряки потрапили в полон у РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону.