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Суд РФ продовжив арешт фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство    22.11.2018 - 16:34
Суд РФ продовжив арешт фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір"
Фото: заарештовані РФ кримські татари (facebook.com/crimeansolidarity/)

Фігурантів справи залишили під арештом до 28 лютого 2019

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) залишив під арештом фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" до 28 лютого 2019 року. Про це розповів адвокат Сергій Локтєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднання "Кримська солідарність" на сторінці Facebook.

Як повідомляється, утримання під вартою підсудних становить 2 роки 9 місяців 11 днів.

"Тобто, практично, скоро 3 роки буде. Ми вважаємо, що тут порушена конвенція з прав людини. Тобто, особи практично відбувають покарання. Тим самим суд взяв обвинувальний ухил, що показало сьогоднішнє визначення суду", - прокоментував адвокат.

РБК-Україна писало, що фігуранта другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Ернеса Аметова другий місяць тримають у спецблоці СІЗО Сімферополя в антисанітарних умовах.

Раніше кримський адвокат Еміль Курбединов заявляв, що етапування фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Узеіра і Теймура Абдуллаевых, Айдера Салединова, Рустема Ісмаїлова і Еміля Джемаденова в СІЗО Ростова-на-Дону порушує міжнародне законодавство.

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