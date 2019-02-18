Суд в РФ зняв з розгляду апеляції на арешт чотирьох українських моряків

Дата наступного засідання п'ятої четвірки військовополонених буде призначена пізніше

Адвокат Николай Полозов сообщил, что судебное заседание апелляционной инстанции Мосгорсуда в отношении четверых украинских моряков завершилось снятием дела с рассмотрения по процессуальным основаниям. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Полозова.

Полозов отметил, что Лефортовским районным судом Москвы не был должным образом и вовремя изготовлен перевод на украинский язык постановления о продлении сроков содержания под стражей.

"Дело будет направлено в Лефортовский суд для устранения недостатков и вручения перевода постановления военнопленным. Дата следующего заседания пятой четверки военнопленных будет назначена позднее", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Московский городской суд должен был рассмотреть апелляционные жалобы защиты на решения Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей в отношении моряков Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Лисового, Владимира Варимеза.

РБК-Украина писало, что глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Европейский союз призвал Россию освободить украинских моряков, которых ФСБ РФ задержало в районе Керченского пролива.

Отметим, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз примет единогласное решение по новым санкциям против России в ближайшие недели.