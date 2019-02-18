Суд в РФ зняв з розгляду апеляції на арешт чотирьох українських моряків

Фото: українські моряки в суді (facebook.com)

Дата наступного засідання п'ятої четвірки військовополонених буде призначена пізніше

Адвокат Микола Полозов повідомив, що судове засідання апеляційної інстанції Мосміськсуду щодо чотирьох українських моряків завершився зняттям справи з розгляду за процесуальною підставою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Полозова.

Полозов зазначив, що Лефортовським районним судом Москви не було належним чином і вчасно виготовлено переклад на українську мову постанови про продовження строків тримання під вартою.

"Справа буде направлена в Лефортовський суд для усунення недоліків і вручення перекладу постанови військовополоненим. Дата наступного засідання п'ятої четвірки військовополонених буде призначена пізніше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Московський міський суд повинен був розглянути апеляційні скарги захисту на рішення Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою стосовно моряків Віктора Беспальченка, Владислава Костишина, Володимира Лісового, Володимира Варимеза.

РБК-Україна писало, що глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Європейський союз закликав Росію звільнити українських моряків, яких ФСБ РФ затримала в районі Керченської протоки.

Зазначимо, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз візьме одноголосне рішення нових санкцій проти Росії в найближчі тижні.