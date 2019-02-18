ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд в РФ зняв з розгляду апеляції на арешт чотирьох українських моряків

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 13:36
Суд в РФ зняв з розгляду апеляції на арешт чотирьох українських моряків
Фото: українські моряки в суді (facebook.com)

Дата наступного засідання п'ятої четвірки військовополонених буде призначена пізніше

Адвокат Микола Полозов повідомив, що судове засідання апеляційної інстанції Мосміськсуду щодо чотирьох українських моряків завершився зняттям справи з розгляду за процесуальною підставою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Полозова.

Полозов зазначив, що Лефортовським районним судом Москви не було належним чином і вчасно виготовлено переклад на українську мову постанови про продовження строків тримання під вартою.

"Справа буде направлена в Лефортовський суд для усунення недоліків і вручення перекладу постанови військовополоненим. Дата наступного засідання п'ятої четвірки військовополонених буде призначена пізніше", - йдеться в повідомленні.

Суд в РФ зняв з розгляду апеляції на арешт чотирьох українських моряківНагадаємо, сьогодні Московський міський суд повинен був розглянути апеляційні скарги захисту на рішення Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою стосовно моряків Віктора Беспальченка, Владислава Костишина, Володимира Лісового, Володимира Варимеза.

РБК-Україна писало, що глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Європейський союз закликав Росію звільнити українських моряків, яких ФСБ РФ затримала в районі Керченської протоки.

Зазначимо, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз візьме одноголосне рішення нових санкцій проти Росії в найближчі тижні.

Азовське море не належить Росії, - глава МЗС Литви Клімкін закликав країни ЄС протидіяти Росії
Новини України морякиКерченский мостагресія РФАзовское мореСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся