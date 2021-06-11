В Україні завершили розслідування про держзраду Аксьонова, Константинова та Поклонської
Україна завершила розслідування щодо окупації Криму та державної зради, вчиненої вісьмома колишніми високопосадовцями Автономної Республіки Крим. У справі фігурує так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Колишнім високопосадовцям автономії інкримінують вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також державну зраду та створення злочинної організації.
В ході розслідування було встановлено, що підозрювані упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію, брали участь у ній та сприяли окупації півострова.
Як розповіло РБК-Україна інформоване джерело, мова йде про:
- Сергія Аксьонова - колишнього депутата Верховної ради АР Крим, "голову" так званої "Ради міністрів Республіки Крим";
- Володимира Константинова - колишнього голову Верховної ради АР Крим, "голову" так званої "Державної ради Республіки Крим";
- Наталію Поклонську - колишню прокурора відділу Генеральної прокуратури України, "прокурора" так званої Республіки Крим;
- Юрія Дойникова - міського голову Севастополя;
- Сергія Абісова - колишнього начальника відділу карного розшуку Сімферопольського МУ ГУ МВС України в АР Крим, "міністра внутрішніх справ" так званої Республіки Крим;
- Віктора Мельниченка - колишнього начальника штабу Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ, "начальника" "Прикордонної служби" так званої Республіки Крим;
- Рустама Темиргалієва - колишнього депутата Верховної ради АР Крим, "першого заступника голови Ради міністрів" так званої Республіки Крим;
- Петра Зиму - колишнього начальника управління СБУ в Севастополі, "начальника" так званого "ФСБ по Республіці Крим".
Нагадаємо, до цього РБК-Україна писало, що українські правоохоронці оголосили підозру раднику глави Міноборони Росії. Російського посадовця підозрюють у причетності до окупації Криму.