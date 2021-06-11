В Україні завершили розслідування про держзраду Аксьонова, Константинова та Поклонської

Україна завершила розслідування щодо окупації Криму та державної зради, вчиненої вісьмома колишніми високопосадовцями Автономної Республіки Крим. У справі фігурує так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Колишнім високопосадовцям автономії інкримінують вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також державну зраду та створення злочинної організації.

В ході розслідування було встановлено, що підозрювані упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію, брали участь у ній та сприяли окупації півострова.

Як розповіло РБК-Україна інформоване джерело, мова йде про: