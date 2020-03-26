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Суд дозволив провести заочне слідство щодо Вовка у справі "Роттердам+"

Новини » Енергетика     26.03.2020 - 21:21
Суд дозволив провести заочне слідство щодо Вовка у справі "Роттердам+"
Фото: Дмитро Вовк (uacrisis.org)

Суд в повному обсязі задовольнив клопотання прокурора САП та детективів НАБУ

Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування стосовно екс-голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як зазначається, суд в повному обсязі задовольнив клопотання прокурора САП та детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"26 березня 2020 року Вищий антикорупційний суд виніс ухвалу про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще одного підозрюваного у справі "Роттердам+", який на даний час переховується від правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава НАБУ Артем Ситник заявив, що прийнята урядом 28 січня 2020 року формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам+") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам+".

Своєю чергою, Ірина Одинець заявила, що САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули. А адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули.

24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам +". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам+", серед яких екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк. На клопотання НАБУ заарештувати Вовка суд відповів відмовою.

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