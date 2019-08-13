Суд дозволив перевірити Порошенко на поліграфі

Суд дав дозвіл на проведення перевірки на поліграфі п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

У прес-службі Державного бюро розслідування заявили, що проходження поліграфа може відбутися лише при згоді Порошенко.

"Суд дав дозвіл на проходження Петром Порошенком поліграфа, але проходження поліграфа може відбутися тільки за його згодою", - заявили в ГБР.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 серпня Петро Порошенко приїхав на допит в Державне бюро розслідувань. Під будівлею ДБР проходила акція протесту. Учасники акції тримали в руках прапори ЄС і НАТО, а також плакати зі словами "ДБР, чистіть влада, а не медіа".

Після того, як він вийшов з будівлі ДБР, його намагалися закидати яйцями, які потрапили в основному у журналістів. У свою чергу, директор Труба заявив, що 12 серпня п'ятого президента Петра Порошенка дві години допитували в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий".

Пізніше Петро Порошенко заявив, що не довіряє Державному бюро розслідувань, готовий пройти поліграф, але в прямому ефірі. За його словами, він запропонував ці ідею слідчим ДБР, але у них не було "великого ентузіазму" з цього приводу.