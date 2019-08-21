Суд розблокував приватизацію київського "Президент-готелю"

Господарський суд міста Києва розблокував процес приватизації "Президент-готелю" (Київ). Про це в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Трубаров, суд своєю ухвалою скасував забезпечення до позову АТ "Президент-готель", яке забороняло Фонду держмайна проводити дії з підготовки до приватизації, а сам позов про розірвання договору з інвестиційним радником "Конкорд Консалтинг" суд залишив без розгляду.

"Відтак, Фонд державного майна й інвестиційний радник "Конкорд Консалтинг" продовжують підготовку до продажу АТ "Президент-Готель", - написав Трубаров.

Нагадаємо, в липні 2019 року Фонд державного майна виграв касацію, яка розблокувала затвердження Кабінетом міністрів інвестиційних радників на Одеський припортовий завод, вугільну компанію "Краснолиманська", завод "Електроважмаш", "Індар" та Об’єднану гірничо-хімічну компанію.

Як повідомляло РБК-Україна, у Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" повинні були відбутися у першій половині 2019 року.