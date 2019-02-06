Суд розгляне клопотання про відсторонення Супрун 11 лютого

Мін'юст від імені уряду подав відповідне клопотання

Окружной административный суд города Киева рассмотрит ходатайство об отмене запрета Ульяне Супрун реализовывать полномочия министра здравоохранения 11 февраля. Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Саенко.

В частности, он отметил, что вчера, 5 февраля, Министерство юстиции Украины от имени правительства оперативно подало ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу относительно исполнения обязанностей министра здравоохранения.

"По предварительной информации его рассмотрение состоится 11 февраля 2019 в Окружном административном суде города Киева. Надеемся на справедливое и беспристрастное решение суда", - написал Саенко.

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Позже члены Кабинета министров выразили обеспокоенность давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Минздрава. Также о полной поддержке Супрун заявил президент Петр Порошенко.

В свою очередь Ульяна Супрун прокомментировала вчерашнее решение Окружного административного суда города Киева о ее отстранении.

"Ничто так не объединяет украинское общество как защита изменений в медицинской сфере. Спасибо всем гражданам, общественным организациям, медикам, ассоциациям и народным депутатам, которые вчера выразили нашей команде поддержку и возмущение судейским произволом", - заявила она.