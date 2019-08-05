Суд розгляне справу щодо заборони Компартії в Україні

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Петра Симоненка до Міністерства юстиції щодо заборони Комуністичної партії в Україні. Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Як зазначається, позивачі просять скасувати наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено Правовий висновок Комісії з питань дотримання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки" щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки Комуністичної партії України вимогам вищевказаного закону.

Нагадаємо, в січні 2016 року Вищий адміністративний суд України відмовив у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Комуністичної партії України (КПУ), яка в судовому порядку намагалася оскаржити Правовий висновок Комісії з питань дотримання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки".