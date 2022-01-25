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Коли суд розгляне апеляції на запобіжний захід Порошенку: названо дату

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 14:30
Коли суд розгляне апеляції на запобіжний захід Порошенку: названо дату Фото: колишній президент України Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Анастасія Рокитна

Київський апеляційний суд призначив дату розгляду апеляцій на запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку. Засідання відбудеться 28 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Також повідомили, який буде склад суду: суддя-доповідач М. А. Ященко, судді В.М. Лашевич, І.О. Рибак.

"… судове засідання по апеляційній скарзі прокурора та апеляційній скарзі сторони захисту... призначено на 28 січня 2022 року (11 год. 00 хв.), зал судового засідання № 201", - йдеться в повідомленнні.

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань звинуватило Порошенка у невиконанні покладених на нього судом зобов'язань.

Нагадаємо, прокуратура просила для Порошенка арешт з можливістю застави, тому вже оскаржила обраний колишньому президенту запобіжний захід.

Зазначимо, 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і наказав політику здати закордонний паспорт.

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