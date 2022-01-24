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ДБР заявило, що Порошенко не виконує запобіжний захід

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 15:28
ДБР заявило, що Порошенко не виконує запобіжний захід Фото: Петро Порошенко, колишній президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Державне бюро розслідувань звинуватило колишнього президента України Петра Порошенка у невиконанні покладених на нього судом зобов'язань. Мова про умови запобіжного заходу у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Печерський районний суд Києва поклав на колишнього президента низку зобов'язань, зокрема здати на зберігання до відповідних органів свій закордонний паспорт чи інші документи, які дозволяють виїзд за межі України.

"За таких обставин підозрюваний Порошенко зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав" - заявили в ДБР.

Як відомо, Порошенка підозрюють у державній зраді та фінансування тероризму. Він став фігурантом так званої "вугільної справи", яка стосується постачання вугілля з ОРДЛО замість закупівлі цього енергоресурсу за кордоном. Завдяки цим поставкам, за версією слідства, проросійські терористи були профінансовані на понад 200 млн гривень.

Нагадаємо, прокуратура просила для Порошенка арешт з можливістю застави, тому вже оскаржила обраний колишньому президенту запобіжний захід.

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Петро Порошенко Запобіжний захід ДБР
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