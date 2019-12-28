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Зеленський підписав закон про перезапуск НКРЕКП

Новини » Політика     28.12.2019 - 13:39
Зеленський підписав закон про перезапуск НКРЕКП
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Комісія зможе здійснювати свої повноваження з 1 січня

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Національної комісії, що здійснює державну політику в сфері енергетики і комунальних послуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Повідомляється, що відповідний закон повернуто з підписом президента 27 грудня. Текст закону ще не опублікований в офіційних виданнях.

Закон закріплює за НКРЕКП спеціальний статус постійно діючого органу органу виконавчої влади, який створюється Кабміном. Також документ з урахуванням запуску нового оптового ринку електроенергії покладає на комісію повноваження щодо регулювання організації купівлі-продажу на ринку "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку.

Призначати членів і керівників комісії буде уряд, а не президент. В комісію увійдуть три особи від парламенту і дві від міністерств, які відповідають за енергетику, регіональний розвиток та ЖКГ.

Нагадаємо, в червні 2019 року Конституційний суд України визнав деякі положення закону про НКРЕКП неконституційними, однак дозволив їй працювати до кінця року до прийняття нового закону.

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