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Суд продлил отстранение от должности мэра Сум

Фото: Александр Лысенко, мэр Сум (facebook.com/LisenkoOleksandr)
Автор: Иван Носальский

Мэр Сум Александр Лысенко, которого подозревают во взяточничестве, не сможет занимать должность городского главы еще по меньшей мере два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.

"Судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и отстранил еще на два месяца от занимаемой должности мэра города Сумы", - сказано в сообщении. 

В САП уточняют, что Лысенко отстранили до 8 февраля 2024 года. 

Дело Лысенко

Напомним, еще в начале октября украинские правоохранители поймали на взятке мэра Сум Александра Лысенко и директора Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета.

По версии следствия, Лысенко и директор Департамента ЖКХ "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. В случае отказа чиновники угрожали препятствиями в ведении бизнеса.

Всего они требовали от компании 2 млн 130 тысяч гривен.

Для Лысенко избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 3 млн гривен. Также его отстранили от должности. 

 

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Сумская областьСудкоррупция