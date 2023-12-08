Суд продлил отстранение от должности мэра Сум

Мэр Сум Александр Лысенко, которого подозревают во взяточничестве, не сможет занимать должность городского главы еще по меньшей мере два месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.
"Судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и отстранил еще на два месяца от занимаемой должности мэра города Сумы", - сказано в сообщении.
В САП уточняют, что Лысенко отстранили до 8 февраля 2024 года.
Напомним, еще в начале октября украинские правоохранители поймали на взятке мэра Сум Александра Лысенко и директора Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета.
По версии следствия, Лысенко и директор Департамента ЖКХ "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. В случае отказа чиновники угрожали препятствиями в ведении бизнеса.
Всего они требовали от компании 2 млн 130 тысяч гривен.
Для Лысенко избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 3 млн гривен. Также его отстранили от должности.
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