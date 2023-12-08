Суд продлил отстранение от должности мэра Сум

"Судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и отстранил еще на два месяца от занимаемой должности мэра города Сумы", - сказано в сообщении.

В САП уточняют, что Лысенко отстранили до 8 февраля 2024 года.

Дело Лысенко

Напомним, еще в начале октября украинские правоохранители поймали на взятке мэра Сум Александра Лысенко и директора Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета.

По версии следствия, Лысенко и директор Департамента ЖКХ "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. В случае отказа чиновники угрожали препятствиями в ведении бизнеса.

Всего они требовали от компании 2 млн 130 тысяч гривен.

Для Лысенко избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 3 млн гривен. Также его отстранили от должности.