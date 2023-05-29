Суд продлил домашний арест митрополита Павла еще на месяц

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора продлить домашний арест митрополита до 1 июля с обязательством носить браслет.

Прокуроры просили продолжить меру пресечения, ведь досудебное расследование по подозрению в оправдывании вооруженной агрессии РФ и унижении граждан из-за религиозных убеждений продолжается, а Петр Лебедь может влиять на свидетелей.

В чем подозревают митрополита Павла

Митрополит Павел в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев. Он унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать вражеские настрои к ним. Петр Лебедь даже делал заявления, оправдывающие или отрицавшие российскую агрессию.

1 апреля митрополиту Павлу вручили подозрение. В тот же день суд назначил ему домашний арест на 60 суток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.