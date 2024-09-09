RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд продлил арест Гринкевичу-младшему еще на два месяца

Фото: Роман Гринкевич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей до 1 ноября 2024 года четырем подозреваемым в уголовном производстве по поставкам некачественной одежды для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Каждому был определен размер залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Как сообщают источники РБК-Украина, речь идет о: 

  • Романе Гринкевиче; 
  • Владимире Тымкиве; 
  • Андрея Колотило; 
  • Викторе Кузьминском. 

Каждому подозреваемому был определен размер залога: 360 млн, 302 млн, 250 и 160 млн гривен.  

В Офисе генпрокурора напомнили, что в рамках производства в целом было сообщено о подозрении 5 лицам. Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах. 

Также источники рассказали, что залоги за подозреваемых не были внесены и все четверо сейчас находятся под стражей.  

Дело Гринкевичей

В 2023-м Государственное бюро расследований (ГБР) открыло производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды на более чем 1,5 миллиарда гривен.

Уже 30 декабря бизнесмену было сообщено о подозрении. Тогда же суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внести залог в размере более 429 миллионов гривен. 

А 17 января подозрение объявили сыну бизнесмена Игорю Гринкевичу и руководителям подконтрольных компаний в создании и участии в преступной организации.

Как в тендерах на одежду для ВСУ победили строительные фирмы, чем они занимались до этого и кто такие Гринкевичи, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд