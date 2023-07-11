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Суд продлил арест экс-главы Верховного суда

Фото: Всеволод Князев, бывший глава Верховного суда (pravo.ua)
Автор: Иван Носальский

Верховный антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения в виде ареста бывшему главе Верховного суда Всеволоду Князеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Согласно решению следственного судьи ВАКС, сроки действия меры пресечения в виде содержания Князева под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 миллионов гривен были продлены до 8 сентября 2023 года.

При этом в случае, если Князев решит внести залог, на него возложат ряд процессуальных обязанностей.

Дело Князева

Напомним, 15 мая правоохранители поймали бывшего главу Верховного суда на взятке в размере 2,7 млн долларов. Он стал самым высокопоставленным чиновником Украины, которого задержали подобным образом.

Уже на следующий день пленум Верховного суда поддержал досрочное прекращение полномочий подозреваемого.

18 мая суд решил избрать ему меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Более детально о Князеве можете узнать в материале РБК-Украина.

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СудМера пресеченияВерховный суд