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Суд продовжить розглядати справу Кернеса, незважаючи на його смерть

Автор: Роман Тверденко

Полтавський суд продовжить розгляд справи померлого мера Харкова Геннадія Кернеса. Засідання по ньому відбудеться 7 квітня в Київському райсуді Полтави.

Про це повідомляє "Судова влада України".

7 квітня розпочнеться повторний розгляд справи, по якому підозрюваними проходять Кернес і його охоронці - Віталій Блинник і Євген Смицький.

29 січня 2020 року суд вирішив не закривати справу після смерті Кернеса, тоді на продовженні процесу наполягали родичі обвинуваченого і сторона захисту. Через два дні Апеляційний суд Полтави відправив справу на повторний розгляд у Київський райсуд, задовольнивши апеляцію на рішення суду першої інстанції в 2018 році.

Нагадаємо, справа проти Геннадія Кернеса та його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрози вбивством прихильників Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року.

У серпні 2018 року Київський районний суд Полтави закрив справу. Генеральна прокуратура України подала апеляцію і відкрила кримінальне провадження проти судді, який виніс таке рішення. Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко також заявляв, що Кернес звертався до народних депутатів за допомогою у закритті кримінальної справи.

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