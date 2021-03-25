Суд продовжить розглядати справу Кернеса, незважаючи на його смерть

29 січня 2020 року суд вирішив не закривати справу після смерті Кернеса, тоді на продовженні процесу наполягали родичі обвинуваченого і сторона захисту. Через два дні Апеляційний суд Полтави відправив справу на повторний розгляд у Київський райсуд, задовольнивши апеляцію на рішення суду першої інстанції в 2018 році.

7 квітня розпочнеться повторний розгляд справи, по якому підозрюваними проходять Кернес і його охоронці - Віталій Блинник і Євген Смицький.

Нагадаємо, справа проти Геннадія Кернеса та його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрози вбивством прихильників Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року.

У серпні 2018 року Київський районний суд Полтави закрив справу. Генеральна прокуратура України подала апеляцію і відкрила кримінальне провадження проти судді, який виніс таке рішення. Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко також заявляв, що Кернес звертався до народних депутатів за допомогою у закритті кримінальної справи.