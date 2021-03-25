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Суд продолжит рассматривать дело Кернеса, несмотря на его смерть

Автор: Роман Тверденко

Полтавский суд продолжит рассмотрение дела умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Заседание по нему состоится 7 апреля в Киевском райсуде Полтавы.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

7 апреля начнется повторное рассмотрение дела, по которому подозреваемыми проходят Кернес и его охранники - Виталий Блинник и Евгений Смицкой.

29 января 2020 года суд решил не закрывать дело после смерти Кернеса, тогда на продолжении процесса настаивали родственники обвиняемого и сторона защиты. Спустя два дня Апелляционный суд Полтавы отправил дело на повторное рассмотрение в Киевский райсуд, удовлетворив апелляции по решению суда первой инстанции в 2018 году.

Напомним, дело против Геннадия Кернеса и его охранников, которых подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством сторонникам Майдана, расследовалось с февраля 2014 года.

В августе 2018 года Киевский районный суд Полтавы закрыл дело. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию и открыла уголовное производство против судьи, который вынес такое решение. Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко также заявлял, что Кернес обращался к народным депутатам за помощью в закрытии уголовного дела.

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