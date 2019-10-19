Суд продовжив обрання запобіжного заходу Гладковському

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України продовжив засідання по обранню запобіжного заходу Олегу Гладковському, колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На початку засідання захист Гладковського попросив суд дозволити підозрюваному вийти зі скляної кабіни, прохання було задоволено. Також обвинувачення знову озвучило клопотання про взяття його під варту.

Нагадаємо, раніше в ніч на 19 жовтня суд оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу Гладковскому. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить відправити його під варту з можливістю внесення застави в 100 млн гривень.

До цього йому вручили підозру в тому, що він використовував посаду в РНБО у своїх корисливих інтересах. Зокрема, він нібито вплинув на включення до державного оборонного замовлення закупівлю вантажівок підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у дочірнього підприємства компанії "Богдан Моторс". Також за версією НАБУ він не задекларував доходи своєї дружини від здачі елітної нерухомості в оренду.