ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд продовжив обрання запобіжного заходу Гладковському

Новини » Політика    19.10.2019 - 12:23
Суд продовжив обрання запобіжного заходу Гладковському
Фото: Олег Гладковський (РБК-Україна)

Суд відновив засідання у справі Гладковського після перерви

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України продовжив засідання по обранню запобіжного заходу Олегу Гладковському, колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На початку засідання захист Гладковського попросив суд дозволити підозрюваному вийти зі скляної кабіни, прохання було задоволено. Також обвинувачення знову озвучило клопотання про взяття його під варту.

Нагадаємо, раніше в ніч на 19 жовтня суд оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу Гладковскому. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить відправити його під варту з можливістю внесення застави в 100 млн гривень.

До цього йому вручили підозру в тому, що він використовував посаду в РНБО у своїх корисливих інтересах. Зокрема, він нібито вплинув на включення до державного оборонного замовлення закупівлю вантажівок підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у дочірнього підприємства компанії "Богдан Моторс". Також за версією НАБУ він не задекларував доходи своєї дружини від здачі елітної нерухомості в оренду.

В САП розповіли суть підозри Гладковському 
Новини України мера пресеченияантікоррупційний суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся