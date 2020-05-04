Суд продовжив розслідування можливої державної зради Семочка

Печерський районний суд Києва продовжив розслідування кримінального провадження про можливу держзраду екс-першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Слідство Державного бюро розслідувань попросило суд продовжити терміни справи щодо Семочка, яке ведеться з 16 жовтня 2018 року. Розслідується можливий зв'язок українського екс-чиновника та його сім'ї з представниками Російської Федерації, а також його втручання на чолі управління контррозвідувального захисту економіки СБУ в процес закупівлі препаратів для діалізу.

Представники ДБР зазначили, що не встигли провести всі необхідні слідчі дії.

У той же час, зазначено, що за час розслідування вони встигли допитати самого Семочка, його цивільну дружину і колишніх колег з СБУ, а також журналіста Дениса Бігуса (голова ГО "Том14").

Суд задовольнив клопотання і продовжив терміни слідства на рік - до 15 квітня 2021 року.

Нагадаємо, в травні 2019 року Семочко через суд хотів скасувати указ п'ятого президента України Петра Порошенка про його звільнення і відновитися на посаді першого заступника голови СЗР.

Скандал з Семочком розгорівся після журналістського розслідування про те, що він володіє нерухомістю на понад 200 млн гривень, а члени його сім'ї мають російське громадянство й періодично відвідують анексований Крим. Порошенко оголосив про звільнення Семочка на дебатах з майбутнім президентом Володимиром Зеленським.