У НАБУ дізналися про закордонні поїздки депутата Полякова

Туристичні поїздки в період 2014-2017 років

Детективи НАБУ допитали фізичну особу - підприємця, яка підтвердила факт надання народному депутату Максиму Полякову і його дружині туристичних послуг в період 2014-2017 років. Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, повідомляє "Слово і Діло".

У НАБУ відзначили, що в листопаді 2017 року слідчі провели обшук в офісному приміщенні ТОВ, де підприємець веде свою діяльність. В результаті слідчих дій було вилучено ряд документів, пов'язаних нібито з поїздками Полякова за кордон. У Бюро додали, що підприємець організовувала поїздки нардепа через туристичних операторів "Оскар Вейс" і "Буктікет", а сама вона працювала під вивіскою "Фарби Всесвіту".

З вилучених документів детективи з'ясували, що Поляків у лютому 2017 року організовував свої березневі канікули (з 1 по 11 березня) на Сейшельських островах в 5-ти зірковому готелі Constance Ephelia Resort of Seychelles. Загальна сума туру склала близько 24 тисяч доларів.

Крім того, на травневі свята 2017 року (у період з 29 квітня по 3 травня) нардеп разом з дружиною літав на Канарські острови, а саме на острів Тенеріфе у 5-ти зірковий готель The Ritz-Carlton Abama de Luxe. Проживання і переліт бізнес-класом склали близько 3,4 тис. доларів.

Новорічні канікули 2015 року (з 27 грудня 2014 року по 9 січня 2015 року) Поляків з дружиною провів на острові Маврикій в 5-ти зірковому готелі Lux Le Morne вартістю 7,7 тис. євро. Переліт коштував близько 3,3 тис. євро. Також під час відпочинку політик користувався ексклюзивним автомобілем класу "С".

В Бюро також дізналися про поїздку нардепа на Мальдіви в 2016 році (з 3 по 11 травня). Там він відпочивав у 5-ти зірковому готелі The Sun Siyam Maldives Irufushi. Вартість відпочинку невідома. Квитки Поляків купував напрямом Дубай-Мале-Дубай вартістю 122,6 тис. гривень.

Крім того, нардеп з дружиною відпочивали в Омані в столиці Маскат в період з 22 квітня по 3 травня 2015 року в готелі Bustan Placae (5 зірок) вартістю 9,2 тис. долара. Він купував квитки напрямку Київ-Дубай-Маскат-Дубай-Київ загальною вартістю 80,4 тис. грн.

У зв'язку з цим, детективи НАБУ мають намір отримати доступ до рахунків туроператорів "Оскар Вейс" і "Буктікет" Приватбанку", а саме: виписок про рух коштів за рахунками з розкриттям даних про платників; платіжних доручень, квитанцій та довіреностей Полякова та його дружини на третіх осіб.

Суд задовольнив клопотання.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, народний депутат Максим Поляков в 2017 році вже був викликаний на допит в Національне антикорупційне бюро.