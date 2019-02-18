Суд продовжив арешт екс-міністру" охорони здоров'я Криму Михальчевскому

Суд залишив Михальчевского в СІЗО до 18 квітня

Днепровский районный суд Киева сегодня, 18 февраля, продлил на 2 месяца арест экс-министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому, обвиняемому в госизмене и сепаратизме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщается, на судебном заседании вопрос о продлении ареста подняла председательствующая судья Мирослава Марченко.

В ответ адвокат Валентин Рыбин, защищающий Михальчевского, подал ходатайство об отводе судей. Он обосновал необходимость такой меры тем, что судейская коллегия, по его мнению, продемонстрировала предвзятость, когда подняла вопрос продления ареста вместо прокурора. Заслушав защитника, судьи отклонили его ходатайство о своем отводе.

Сообщается, что по вопросу о продлении меры пресечения Михальчевскому прокурор Роман Мурачев попросил оставить обвиняемого в СИЗО.

Он заявил, что продлить арест необходимо, поскольку обвинения в адрес экс-министра являются обоснованными.

Адвокат Рыбин подал альтернативное ходатайство и попросил перевести его клиента под домашний арест. Он обосновал его тем, что показания свидетелей и рассмотренные материалы дела не подтверждают вину его клиента. Сам Михальчевский также попросил отпустить его под домашний арест и среди прочего заявил, что в СИЗО ему "не оказывают надлежащую медпомощь".

Судья Марченко в итоге отклонила ходатайство защиты и оставила Михальчевского в СИЗО до 18 апреля. Она зачитала только резолютивную часть решения, поэтому на основании чего оно было принято, пока неизвестно. Полный текст решения будет зачитываться позже.

Напомним, 8 января Херсонский городской суд избрал меру пресечения Михальчевскому в виде содержания под стражей сроком на один месяц.

При этом на суде по делу Михальчевского 8 января 2018 года представители обвинения настаивали на его аресте на 60 суток.

2 февраля суд продлил арест "бывшему министру здравоохранения" оккупированного Крыма Петру Михальчевскому на один месяц.

Как известно, в начале января сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве Михальчевского. 10 июня 2014 года Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию. Российский глава Крыма Сергей Аксенов тогда утверждал, что заставил Михальчевского подать в отставку, чтобы его не увольняли "по статье".