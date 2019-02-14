Суд продовжив арешт 5 екс-"беркутівцям"

Наступне засідання відбудеться 5 березня об 11.30
Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу п'ятьом екс-"беркутівцям": Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну, Олександру Маринченку, Сергію Тамтурі та Олегу Янишевському. Відповідне рішення у залі Святошинського суду виніс суддя Сергій Дячук, передає РБК-Україна.
Він повідомив, що суд ухвалив задовольнити клопотання обвинувачення про продовження терміну дії запобіжного заходу стосовно обвинувачених строком на 60 діб.
Наступне засідання у справі проти п'яти екс- "беркутівців" відбудеться 5 березня об 11.30.
Адвокати обвинувачених заявили, що до підзахисних діє начеб то "дискримінаційна політика". Адвокат Олександр Горошинський звинуватив Генпрокурора у дискримінаційних діях стосовно п'ятьох обвинувачених.
Зазначимо, у Святошинському суді Києва раніше затвердили список свідків обвинувачення, які будуть допитані у справі екс-”беркутівців”.
Раніше прокурори клопотали про допит 93 свідків. Головуючий по справі суддя Сергій Дячук зауважив, що якщо в процесі допиту виникне необхідність допитати цих свідків, то суд може прийняти таке рішення.
Таким чином, суд виділив на допит свідків обвинувачення три місяці, водночас, наголосивши, що цей термін також не є таким, що його не можна буде подовжити в разі необхідності.
Окрім того, у суді буде допитано трьох залегендованих свідків під вигаданими прізвищами Федоренко, Сидоров та Петренко. Проти їх допиту виступили адвокати екс-”беркутівців” заявивши, що немає підстав приховувати цих свідків.
Нагадаємо, сьогодні у суді свідок розказав про обставини смерті Олександра Щербанюка.