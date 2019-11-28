Суд визнав законним рішення про передачу УМХ управління АРМА

Київський апеляційний суд визнав законним рішення про передачу Українського Медіа Холдингу (УМХ) в управління Національному агентство з управління активами, отриманими корупційним шляхом (АРМА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову суду.

Зазначено, що суд розглянув апеляцію адвокатів УМХ на рішення Печерського райсуду Києва від 9 вересня, яким заарештовані активи УМХ були передані в управління АРМА.

Адвокати у своїй скарзі відзначали, що передача активів призведе до втрати їх економічної вартості, крім того, на їхню думку, слідство Генпрокуратури не встановило кінцевого власника УМХ і помилково вважає, що їм досі являє розшукуваний бізнесмен Сергій Курченко.

Захист запевняє, що холдинг змінив номінального власника керуючої компанії і тепер їм володіє громадянин Гонконгу.

Тим не менш, Апеляційний суд не погодився з позицією адвокатів і визнав законним рішення суду першої інстанції. Таким чином, рішення про передачу УМХ у користування АРМА набуло чинності.

Нагадаємо, в кінці 2017 року Печерський районний суд міста Києва заарештував активи медіахолдингу.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду до кінця 2019 року розробити і внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні.