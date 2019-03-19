Суд визнав недостовірними заяви Герасимова про Тимошенко, - Власенко

Фото: Сергій Власенко (РБК-Україна)

Печерський районний суд Києва задовільнив позов Тимошенко

Печерський районний суд Києва задовільнив позов Юлії Тимошенко до керівника фракції президента у парламенті та визнав, що Артур Герасимов розповсюджує недостовірну інформацію про лідера "Батьківщини". Про це повідомив у Верховній раді заступник голови партії "Батьківщина", народний депутат Сергій Власенко.

Позов стосувався висловлювань керівника фракції БПП про те, що Юлія Тимошенко нібито розпродувала українські Збройні сили і що начебто уряд Тимошенко затягнув Україну у борги, за які має розплачуватися чинна влада.

"На жаль, під час президентських виборів нісенітниці та брехні від провладних політиків звучить дедалі більше. Команда Порошенка не нехтує жодними способами облити брудом нашого кандидата Юлію Тимошенко. Президент це робить цинічно вустами технічних кандидатів, розповсюджує брехню через підконтрольні йому телевізійні канали", – заявив Власенко.

За його словами, якби "Батьківщина" на кожну таку заяву подавала заяву до суду, "то ми б, напевно, жили у тих судах".

"Ми зробили це один раз і довели, що чинна влада під час виборів говорить не про те, як треба розвиватися Україні, не про те, що треба зробити для покращення добробуту громадян, для припинення корупції. На жаль, їхня технологія – це розповсюджувати абсолютно брехливу інформацію про найрейтинговішого опозиційного кандидата", – наголосив Власенко.

"Фракція "Батьківщина" заявляє, що на сьогодні ми будемо припиняти всю брехню, яка ллється проти нашого лідера Юлії Тимошенко, зокрема і з вуст кандидата Петра Порошенка, і з вуст його підконтрольних політиків. Після рішення суду відсьогодні я маю офіційні підстави називати Артура Герасимова брехуном", – сказав заступник голови партії.

Він також запевнив, що потік бруду та брехні "не перешкодить Юлії Тимошенко розказувати людям, як можна вивести Україну в число розвинених європейських країн з високим рівнем добробуту".