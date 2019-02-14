Суд визнав, що Манафорт давав неправдиві свідчення Мюллеру

Манафорт порушив умови угоди зі слідством

Суд США постановил, что экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт осознанно давал ложные показания ФБР и спецпрокурору Роберту Мюллеру. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Манафорт давал ложные показания о контактах со своим деловым партнером Константином Килимником. Вместе с тем суду не удалось доказать, что Манафорт целенаправленно, препятствуя правосудию, солгал относительно роли Килимника.

Отметим, в США прокуроры утверждают, что Пол Манафорт работал над политическими вопросами в Украине в 2018 году уже после обвинений, предъявленных ему в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Манафорт, вместе с Константином Килимником, своим помощником, неоднократно обсуждали "мирный план" для Украины, в том числе во время одной встречи в августе 2016 года, когда Манафорт был председателем предвыборной кампании Трампа. Они встречались, чтобы обсудить военных действий в Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Манафорту могут предъявить новые обвинения. Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Полна Манафорта могут обвинить в даче ложных показаний после того, как он согласился сотрудничать со следствием.