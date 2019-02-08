Манафорт продовжував свої справи в Україні в 2018 році, - WP

Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Манафорт разом з Костянтином Килимником зустрічалися взимку 2018 року

У США прокурори стверджують, що Пол Манафорт працював над політичними питаннями в Україні в 2018 році вже після звинувачень, пред'явлених йому в ході розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post з посиланням на стенограму після закритих слухань прокурорів і команди захисту колишнього голови президентської кампанії Дональда Трампа.

Прокурори вважають, що Манафорт міг збрехати, коли давав свідчення. Манафорт, разом з Костянтином Килимником, своїм помічником, неодноразово обговорювали "мирний план" для України, в тому числі під час однієї зустрічі в серпні 2016 року, коли Манафорт був головою передвиборної кампанії Трампа. Вони зустрічалися, щоб обговорити військових дій в Україні.

Пара також зустрілася у грудні 2016 року, в січні 2017 року, коли Килимник перебував у Вашингтоні, і знову в лютому 2017 року, а так само зовсім недавно - взимку 2018 року, підсумувала окружний суддя США Емі Берман Джексон. Джексон не була остаточно впевнена, збрехав чи Манафорт, і призначив ще одне закрите слухання на середу.

Виходячи з судових документів, прокурори стверджують, що Манафорт передав дані опитувань, пов'язаних з президентською кампанією, Килимнику під час кампанії, і що обидва проводили роботу, пов'язану з опитуваннями громадської думки, в Україні в 2018 році.

На слуханні Вайсманн сказав, що на зустрічі був присутній Рік Гейтс, головний заступник Манафорта у кампанії Трампа та в Україні, який також визнав себе винним у розслідуванні Мюллера. Прокурор повідомив, що, згідно зі свідченнями Гейтса, співрозмовники покинули приміщення через різні виходи.

Нагадаємо, що американська юридична компанія Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP признала, що вона повинна зареєструватися "іноземним агентом" через свою роботу в Україні у часи президентства Віктора Януковича.

РБК-Україна писало, що журі присяжних у судовому процесі в Верджинії одноголосно визнало винним колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа і політтехнолога Віктора Януковича.

Присяжні вирішили доведеними п'ять звинувачень у податковому шахрайстві, два порушення банківського законодавства та одне про приховування закордонних рахунків.