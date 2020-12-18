Суд визнав аукціон з продажу майна "Бліц-Інформ" законним

Фото: "Бліц-Інформ" (з відкритих джерел)

Аукціон з продажу майна банкрута ПрАТ "Бліц-Інформ" - одного з найбільших українських поліграфічних підприємств, що відбувся 18 листопада 2019 року, - визнаний законним.

Про це Про це йдеться в рішенні Господарського суду Києва, зазначається в прес-релізі "Палп Мілл Прінт".

Так, 16 грудня 2020 року суд ухвалив рішення у справі №910/2592/19, яким відмовив у задоволенні позовів Акціонерного товариства "Асвіо-Банк", товариства з обмеженою відповідальністю "Арумтек", Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", товариства з обмеженою відповідальністю "Текур" та компанії "ЮПіЕм Сейлз Ої".

Судом встановлено відсутність порушень з боку ліквідатора та інших учасників процесу в процедурі підготовки та проведення аукціону.

Власником активів банкрута ПрАТ "Бліц-Інформ" стало ТОВ "Палп Мілл Прінт".

"Очевидно, що цей перший крок є надважливим для репутації України в очах іноземних інвесторів та повертає віру в правосуддя", - підкреслив співвласник та генеральний директор ТОВ "Палп Мілл Прінт" Олег Дубровка.

Разом з тим він зазначив, що ситуацію все ще не можна назвати стабільною, адже законні власники майна відчувають неабиякий тиск з боку окремих представників правоохоронних органів.

В рамках кримінального провадження, начебто за фактом вчинення розтрати майна ліквідатором ПрАТ "Бліц-Інформ", проводяться слідчі дії, хоча ряд перевірок діяльності ліквідатора "Бліц-Інформ", ініційованих АТ "Урексімбанк", завершились висновками про відсутність будь-яких порушень у процедурі підготовки та проведення аукціону.

"Напевно результатів перевірок спеціалізованого органу та рішення суду про законність проведеного аукціону замало для наших правоохоронних органів. Тому доводиться бути напоготові та перебувати в постійному очікуванні нових викликів. І все це аж ніяк не йде на користь інвестиційному клімату нашої держави", - сказав Олег Дубровка.

Нагадаємо, ПрАТ "Бліц-Інформ" - підприємство поліграфічної промисловості у Києві. Тривалий час залишалося одним із лідерів видавничої і поліграфічної сфери в Україні та виробляло понад 70 % промислової продукції Деснянського району.